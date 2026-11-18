MILANO (ITALPRESS) – Oggi Ghali ha sorpreso gli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Manzoni di Milano, incontrandoli per un momento di dialogo e condivisione. L’artista ha ripercorso con i ragazzi i dieci anni della propria carriera, un percorso che coincide con il decennale della nascita di STO RECORDS – il progetto discografico e creativo fondato da Ghali, nato con l’obiettivo di dare spazio e accompagnare la crescita di nuovi talenti – raccontando le esperienze e i traguardi raggiunti.

A partire dalla propria esperienza, Ghali ha risposto alle domande degli studenti e si è confrontato con loro su temi di attualità, inclusione e integrazione, dentro e fuori le aule scolastiche. Al centro della conversazione anche il ruolo della scuola nella crescita dei ragazzi e nella costruzione della società, come luogo di formazione, incontro e confronto, in cui imparare a riconoscere e valorizzare le differenze. Un’occasione di ascolto reciproco, in cui la musica e le esperienze personali sono diventate un punto di partenza per parlare di futuro, identità e possibilità.

– Foto Elena Tosi Press –

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