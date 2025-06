Si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’IZS del Lazio e della Toscana M.Aleandri

ROMA (ITALPRESS) – Venerdi 27 giugno 2025, si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri. Sono stati nominati i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Istituto: Enrico Loretti, in rappresentanza della Regione Toscana è al suo secondo mandato come componente del CdA dell’IZS Lazio e Toscana; Stefano Moriconi, designato dal Ministero della Salute; Simone Siena, in rappresentanza della Regione Lazio.

La seduta di insediamento, convocata dalla Presidenza della Regione Lazio, si è svolta in modalità videoconferenza alla presenza del Commissario Straordinario, Stefano Palomba, e del Direttore Amministrativo, Manuel Festuccia, che hanno illustrato le scelte di gestione finora attivate, elogiando il lavoro svolto dal precedente Consiglio.

In base all’ordine del giorno, il Consiglio ha proceduto: alla designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, affidando l’incarico Enrico Loretti; all’approvazione del Bilancio 2024; all’approvazione della Relazione sulla Performance 2024; all’approvazione della Tabella Organica.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione resterà in carica per quattro anni. La Direzione Strategica dell’Istituto rivolge ai nuovi componenti del Consiglio i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di una proficua collaborazione al servizio della Sanità Pubblica e della Sicurezza Alimentare.

Si avvia un nuovo corso nel governo dell’Ente che resta fortemente caratterizzato da competenze scientifiche e professionali negli ambiti della medicina umana e veterinaria.

-Foto izslt.it.

(ITALPRESS).