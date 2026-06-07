Truffa del falso carabiniere, tre arresti sull’A1 con gioielli e contanti

ROMA (ITALPRESS) – Tre uomini sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Roma Sud dopo essere stati fermati sull’autostrada A1, nei pressi del km 580, a bordo di un’Audi Q5 segnalata dai Carabinieri di Feltre nell’ambito di un’indagine per truffa ai danni di un’anziana. L’auto viaggiava ad alta velocità e, durante il controllo, gli occupanti hanno mostrato un forte nervosismo che ha spinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti. All’interno del veicolo è stata trovata una borsa contenente numerosi gioielli in oro, pietre preziose e denaro contante, oltre a telefoni cellulari, schede telefoniche, strumenti ottici e una bilancia di precisione.

Altri monili in oro sono stati rinvenuti nascosti nei calzini di uno dei fermati. Grazie al coordinamento con i Carabinieri del Bellunese è stato accertato che il materiale proveniva da una truffa messa a segno con il metodo del “falso carabiniere”: la vittima era stata convinta a consegnare i propri preziosi per dimostrare la sua estraneità a una presunta rapina. La donna ha riconosciuto sia i gioielli, per un peso complessivo di circa 700 grammi d’oro, sia uno dei presunti autori del raggiro. I tre sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Regina Coeli; la refurtiva è stata sequestrata e restituita alla legittima proprietaria.

– Foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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