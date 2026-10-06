Si chiude con 42 date e 90.000 presenze “Unplugged 2026”, il tour di Biagio Antonacci

ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso domenica 4 ottobre, al Teatro Grande degli Scavi di Pompei (NA) “UNPLUGGED 2026”, il tour di Biagio Antonacci che questa estate ha attraversato alcuni dei luoghi più belli e suggestivi del nostro Paese, registrando il tutto esaurito in ogni tappa. Un viaggio lungo 42 appuntamenti (40 concerti, una data zero e lo speciale concerto all’alba al Teatro Greco di Tindari) che ha coinvolto complessivamente 90.000 spettatori, tra le residency di Tindari a Patti (ME), Lucera (FG), Gardone Riviera (BS) e Pompei (NA).

Alla conclusione del tour si aggiunge un altro importante risultato per l’artista: “MUSTANG”, il nuovo album di inediti pubblicato il 25 settembre su etichetta Epic Records/Sony Music Italy, ha debuttato al primo posto della classifica degli album fisici e sul podio della classifica generale.

Il disco contiene 9 tracce, tra cui il primo singolo estratto la scorsa primavera “YOU & ME”, il brano scritto da Antonacci e prodotto da Juli “L’ultima canzone”, presentato questa estate, e il nuovo singolo “Spiritualé”, che vede accanto al cantautore milanese uno dei nomi più nuovi e apprezzati della scena musicale italiana, Sayf.

Insieme al brano è disponibile anche il video che lo accompagna, diretto da Gaetano Morbioli, che Antonacci ha fortemente voluto girare in un luogo a lui molto caro, il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera (BS), dove l’artista ha concluso una delle residency di UNPLUGGED 2026 registrando anche questa volta il tutto esaurito nell’ambito del Festival Tener-a-mente Equinozio.

Antonacci ha attraversato con “UNPLUGGED 2026” alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro Paese: dalla Sicilia, con 10 date e uno speciale appuntamento all’alba al Teatro Greco di Tindari a Patti (ME), alla sua amata Puglia, con 10 appuntamenti al Teatro Romano di Lucera (FG), passando per l’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS), fino al Teatro Grande degli Scavi di Pompei (NA), dove ieri sera ha concluso questa straordinaria avventura con l’ultima delle 10 date sold out.

Ad accompagnare il cantautore milanese sul palco nel corso di UNPLUGGED 2026 sono stati Luca Visigalli al basso, Andrea Fontana alla batteria e alle percussioni, Giovanni Boscariol al pianoforte e Hammond e Caterina Coco al violino, violoncello e Wurlitzer. La direzione musicale e le chitarre sono state affidate, come sempre, a PlacidoSalamone.

“Questo tour è stato in assoluto il più bello della mia vita – afferma Antonacci –non solo ho potuto cantare e suonare in luoghi intrisi di storia e arte, ma ho potuto girare tra le vie, i bar, i mercati delle città che mi hanno ospitato, conoscere meglio la cultura, la cucina, le persone. Dalla bellezza di Tindari alla terra di mio padre, la Puglia, passando per la conferma dell’abbraccio del Garda fino alla grandiosità di Pompei, questi concerti sono stati sì un regalo per chi mi segue da tanti anni ma anche per me che ho potuto riscoprire il piacere di fare musica guardando negli occhi il mio pubblico”.

-Foto Joseph Cardo-

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