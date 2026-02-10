MILANO (ITALPRESS) – Tripudio tutto azzurro al Forum di Assago, dove l’Italia conquista la medaglia d’oro della staffetta mista dello short track e la sua decima medaglia (seconda d’oro) nei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel scavalcano la Cina con una grandissima manovra nella seconda metà di gara, scappano via e si rendono imprendibili, dominando la prova con due decimi sulla prima inseguitrice. L’oro è dell’Italia col tempo di 2.39.019, argento al Canada e bronzo al Belgio. Vano il record olimpico degli olandesi (2.35.537) nella finale B, non valida per le medaglie. Salgono così a 12 le medaglie olimpiche per Arianna Fontana, sempre più nella storia. Per l’Italia è la decima in questa edizione, la seconda d’oro.

“È stata una gara emozionante: ci abbiamo creduto dall’inizio alla fine. E’ stato veramente bello qui ad Assago, davanti al pubblico italiano, fantastico. Abbiamo gestito benissimo tutte le prove, sino alla finale: siamo stati sempre tranquilli e ciò si è visto alla fine”. Così, ai microfoni di RaiSport, la raggiante Arianna Fontana. “Non c’era modo migliore per iniziare questi Giochi: sono sicura che questo oro ci darà una grande carica anche per le altre gare”, ha aggiunto la campionessa lombarda.

“Queste sono le mie prime Olimpiadi ed è un po’ strano ‘rompere il ghiaccio’ in questo modo. Quest’anno abbiamo fatto un po’ di fatica con la staffetta: non girava tutto nel modo giusto. Oggi però i pianeti si sono allineati”. Così, ai microfoni di RaiSport, la raggiante Elisa Confortola.

“Meglio di così non potevamo iniziare. Vincere l’oro è un sogno, farlo in casa è il massimo. E’ tutto incredibile e abbiamo vinto anche ‘facilmente’, gestendo le emozioni al meglio. Siamo giunti all’arrivo in pieno controllo”. Così Pietro Sighel, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria con il team azzurro della staffetta mista dello short track dei Giochi di Milano-Cortina. “E’ bellissimo, è veramente un sogno. Non ho parole. Ripagato tutto il lavoro nostro e di tutta la squadra”, ha affermato a ruota, sempre a Sky Sport, Chiara Betti. Con loro anche Luca Spechanhauser: “Oggi ha fatto la differenza la testa”. Infine Thomas Nadalini: “Non ho parole. Dedico questa medaglia ai miei fratelli e ai miei genitori. Una parte di questo oro, poi, è di tutti i compagni che mi hanno accompagnato in questo splendido viaggio”.

FONTANA E SIGHEL AVANZANO AI QUARTI DI FINALE

Iniziano col piede giusto le Olimpiadi di Arianna Fontana. L’azzurra chiude in seconda posizione la sua batteria dei 500 metri e ottiene il risultato minimo per conquistare i quarti di finale, dando l’impressione di avere ancora del margine di crescita. Fontana ottiene il tempo di 42.668, chiudendo alle spalle di Michelle Velzeboer (42.598), medesimo risultato per Chiara Betti nella prima batteria: è seconda dietro all’olandese Xandra Velzeboer (42.417) col tempo di 43.163. Saranno dunque due le italiane nei quarti di finale in programma mercoledì, mentre è estremamente sfortunata Arianna Sighel: proprio mentre si stava portando al secondo posto, viene travolta da una rivale e coinvolta in una caduta. Il tempo di 53.960, influenzato dall’incidente e dalla ripartenza da fermo, non basta per entrare nelle quattro ripescate tramite il terzo posto.

Hat-trick al maschile, visto che si qualificano tutti gli azzurri presenti ai quarti di finale dei 1.000 metri. C’era grande attesa per il debutto di Pietro Sighel, poi impegnato in una staffetta mista da medaglia, e quest’ultimo non ha deluso: batteria in controllo, sorpasso sui rivali a metà gara e primo posto col tempo di 1.25.740, tirando anche il freno nei metri conclusivi. Vittoria convincente e grande prestazione anche per Luca Spechenhauser, che domina e vince la sua serie col tempo di 1.25.422, avanza anche Thomas Nadalini. Quest’ultimo sorpassa in extremis il giapponese Miyata e chiude secondo, col crono di 1.26.882. Saranno dunque tre, gli azzurri nei quarti di finale in programma mercoledì, in pratica l’intero contingente a disposizione.

