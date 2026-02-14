Short track, biathlon e sci a secco: l’Italia rimane ferma a 18 medaglie

di Giorgio La Bruzzo

CORTINA (ITALPRESS) – La pancia non è ancora piena ma capita a volte di restare a digiuno. San Valentino agrodolce per l’Italia ai Giochi Invernali di Milano-Cortina: il conto delle medaglie resta fermo a 18 ma le indicazioni positive non mancano. Nella serata dello short track ci si aspettava l’acuto di Pietro Sighel nei 1500 e invece la sua corsa finisce ai quarti, dopo essere stato travolto dall’ucraino Handei, a sua volta toccato dall’olandese Emons (poi squalificato) e unico promosso in semifinale.

Fanno un turno in più Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser ma a giocarsi le medaglie sono gli altri. In compenso Arianna Fontana, Elisa Confortola e Chiara Betti approdano nei quarti dei 1000 e poi, assieme ad Arianna Sighel, centrano il pass per la finale della staffetta. Il giorno dopo Giacomel, anche Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer mancano le medaglie nella sprint.

Ma se la sappadina ha poco da recriminare e può riscattarsi nell’inseguimento, la 35enne finanziera di Brunico incappa in una giornata no e compromette anche la prossima gara. Tre gli errori al poligono per la Wierer, finita addirittura fuori dalla top 40 – meglio di lei anche Michela Carrara (23esima) e Hannah Auchentaller – e con un ritardo di 2’12″9 dalla norvegese Maren Kirkeeide, oro.

La Vittozzi, dal canto suo, non sbaglia nemmeno un colpo ma sugli sci paga pegno e finisce quinta, dietro anche Lou Jeanmonnot e Milena Todorova che avevano commesso un errore al tiro a testa. I 40″6 dalla Kirkeeide lasciano però aperta la porta a una possibile medaglia domani. A Bormio gigante amaro per i colori azzurri, con Alex Vinatzer che chiude la prima manche undicesimo e poi esce nella seconda, mentre Luca De Aliprandini non completa nemmeno metà gara visto che, come accaduto a Paris in super-G, gli si sgancia uno sci.

Alla fine il migliore è Giovanni Franzoni, 24esimo: “Ma sono esausto e non vedo l’ora di staccare qualche giorno”. Scrive la storia Lucas Pinheiro Braathen, che porta il Brasile sul gradino più alto del podio olimpico invernale (prima medaglia assoluta per i sudamericani), con Marco Odermatt secondo: il dominatore della Coppa del Mondo conclude la sua esperienza a Milano-Cortina con tre medaglie ma nessuna del metallo più prezioso.

A testa alta la staffetta femminile di fondo, che galleggia a lungo nelle zone che contano e alla fine termina sesta (oro Norvegia), nessuna sorpresa nello skeleton dove Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio avevano compromesso le loro chance già nelle prime due run mentre Rosatelli termina nelle retrovie nei 500 di pattinaggio di velocità vinti dal fenomeno Stolz.

Buone notizie dal freeski big air con Flora Tabanelli e Maria Gassliter in finale. Chiusa l’avventura delle azzurre, i ragazzi dell’Italhockey passeranno dai play-off dopo che con la Finlandia campione in carica incassano la terza sconfitta in tre gare (11-0). Male anche Constantini e compagne: battute anche da Cina e Svezia restano a zero dopo 4 partite. Domani, però, può essere una domenica “bestiale”: il gigante femminile con Federica Brignone sull’Olympia delle Tofane, la staffetta mista di snowboard cross con Moioli e Sommariva e la già citata pursuit di biathlon con Vittozzi all’arma bianca potrebbero portare all’atteso sorpasso su Lillehammer.

