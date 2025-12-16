COURCHEVEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin domina lo slalom di Courchevel, valido per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino. Strepitosa la statunitense, che nella seconda manche conferma il primo posto della prima, chiudendo con il tempo totale di 1’42″50 e rifilando un distacco di 1″55 alla svizzera Camille Rast. Terzo tempo per la tedesca Emma Aicher a 1″71.
Ottima prestazione di Lara Della Mea, che con il quarto tempo di manche recupera ben otto posizioni e chiude in ottava a 3″03, di gran lunga il miglior risultato in carriera nonché prima top-10 nella specialità. Recupera otto posizioni anche Martina Peterlini, che chiude in 20esima posizione a 4″50.
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Mikaela Shiffrin (Usa) in 1’42″50
2. Camille Rast (Sui) a 1″55
3. Emma Aicher (Ger) a 1″71
4. Katharina Truppe (Aut) a 1″79
5. Paula Moltzan (Usa) a 1″82
6. Anna Swenn Larsson (Swe) a 2″18
7. Wendy Holdener (Sui) a 2″82
8. Lara Della Mea (Ita) a 3″03
9. Marion Chevrier (Fra) a 3″41
10. Dzenifera Germane (Lat) a 3″57
20. Martina Peterlini (Ita) a 4″50
LA CLASSIFICA GENERALE
1. Mikaela Shiffrin (Usa) 558 punti
2. Alice Robinson (Nzl) 394
3. Camille Rast (Sui) 343
4. Emma Aicher (Ger) 319
5. Paula Moltzan (Usa) 312
6. Lara Colturi (Alb) 302
7. Julia Scheib (Aut) 280
8. Lena Duerr (Ger) 260
9. Sara Hector (Swe) 244
10. Sofia Goggia (Ita) 240
20. Lara Della Mea (Ita) 115
23. Laura Pirovano (Ita) 104
35. Asja Zenere (Ita) 63
48. Elena Curtoni (Ita) 43
66. Roberta Melesi (Ita) 24
68. Nicol Delago (Ita) 22
88. Martina Peterlini (Ita) 11
92. Ilaria Ghisalberti (Ita) 9
