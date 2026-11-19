ROMA (ITALPRESS) – Cultura Italiae compie un nuovo, significativo passo nel proprio percorso internazionale. L’Associazione, riconosciuta dall’UNESCO, ha superato la fase finale di selezione delle candidature per il Board mondiale delle organizzazioni non governative in relazione ufficiale con l’UNESCO, nell’ambito della rappresentanza geografica dell’Europa e del Nord America.

La candidatura del presidente Angelo Argento è stata inserita nella rosa dei tre candidati selezionati per l’area geografica Western Europe and North America (Electoral Group I), insieme ad Ahmet Akcan, della Traditional Arts Association della Türkiye, ed Ellen Krageberg, della Norwegian Folk Art and Craft Association della Norvegia.

Un risultato di particolare rilievo, che giunge proprio nell’anno in cui Cultura Italiae celebra il decimo anniversario della propria fondazione, a coronamento di un percorso caratterizzato dall’impegno per la promozione della cultura quale strumento di dialogo internazionale, coesione sociale, sviluppo sostenibile e rafforzamento dei valori democratici. Fondata sulla convinzione che la cultura rappresenti una risorsa strategica per il futuro delle società, Cultura Italiae ha progressivamente ampliato la propria rete di relazioni e iniziative, promuovendo il confronto tra istituzioni, mondo della cultura, imprese, università e società civile, in Italia e all’estero.

“Questa candidatura rappresenta un riconoscimento straordinario per il lavoro che Cultura Italiae ha realizzato in dieci anni di attività e, soprattutto, per la visione che ne ha ispirato la nascita”, dichiara il presidente Angelo Argento. “Abbiamo sempre sostenuto che la cultura non debba essere considerata un settore separato della vita pubblica, ma una risorsa vitale per la crescita delle comunità, per la qualità della democrazia e per la costruzione della pace. Essere stati selezionati tra i candidati alla rappresentanza delle ONG dell’Europa e del Nord America costituisce per noi un grande onore, ma anche una responsabilità ulteriore: contribuire a rafforzare il ruolo della società civile nelle grandi sfide globali che l’UNESCO è chiamata ad affrontare”.

La selezione delle candidature riguarda anche altre aree geografiche del mondo. Per l’Asia e il Pacifico figura Pranav Chendke, dello Shree Hanuman Vyayam Prasarak Mandal (India), mentre per l’Africa sono stati selezionati Roxan Ingulu Boute, della Global Development for Pygmies Minorities (Repubblica Democratica del Congo), e Marcel Zounon, dell’Ensemble Artistique et Culturel Towara (Benin). La candidatura di Cultura Italiae si inserisce nel quadro del dialogo strutturato tra l’UNESCO e le organizzazioni non governative, chiamate a contribuire, attraverso le proprie competenze e reti internazionali, alla realizzazione degli obiettivi dell’Organizzazione.

“In un tempo attraversato da conflitti, trasformazioni tecnologiche, disuguaglianze e nuove fragilità democratiche, la cultura deve tornare a essere uno dei grandi strumenti attraverso i quali costruire un futuro condiviso”, prosegue Argento. “Il nostro decennale non rappresenta soltanto un momento di bilancio, ma l’inizio di una nuova stagione. Vogliamo continuare a lavorare affinché la cultura sia riconosciuta sempre più come un diritto universale, un fattore di sviluppo e una condizione essenziale per la convivenza tra i popoli”. Il superamento della fase di selezione costituisce un passaggio preliminare alla successiva procedura elettiva per la composizione del Board.

-Foto Angelo Argento-

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