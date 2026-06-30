Settimana ricca di appuntamenti per l’Estate Musicale della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

PALERMO (ITALPRESS) – Settimana ricca di appuntamenti per l’Estate Musicale 2026 della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, che conferma la propria presenza in alcuni dei luoghi più significativi di Palermo e dell’Isola.

Giovedì 2 luglio alle ore 21 prende avvio nell’Atrio storico di Palazzo Abatellis, sede della Galleria Regionale della Sicilia, la rassegna cameristica Note al Museo, con il Duo Corli – Scilipoti. Venerdì 3 luglio, sempre alle ore 21, l’Orchestra Sinfonica Siciliana tornerà invece a Villa Filippina, nuova sede estiva della FOSS nel cuore della città, con Passione Musical, uno degli appuntamenti più attesi del cartellone estivo, che sarà replicato sabato 4 luglio alle ore 21 a Partinico, nella Real Cantina Borbonica.

Due progetti diversi che raccontano il desiderio della Fondazione di ampliare la proposta culturale estiva, raggiungere pubblici differenti, valorizzare luoghi di particolare identità e portare la musica dal vivo dentro la vita della città e della regione. Da un lato, la dimensione raccolta della musica da camera nell’atrio di un museo che custodisce capolavori assoluti; dall’altro, le melodie più celebri dei musical, eseguite da un’orchestra sinfonica, con direttore e vocalist di rilievo internazionale, in uno spazio aperto e centrale come Villa Filippina.

Il primo appuntamento è dunque giovedì 2 luglio a Palazzo Abatellis, a Palermo, con il Duo Corli – Scilipoti, formato da Enrico Corli al violoncello e Riccardo Scilipoti al pianoforte. Il concerto inaugura il percorso di Note al Museo, rassegna nata dalla collaborazione tra la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e la Galleria Regionale della Sicilia, con l’obiettivo di creare un dialogo tra musica, patrimonio storico-artistico e luoghi della cultura. Palazzo Abatellis, nel centro storico di Palermo, diventa così una sede d’ascolto particolarmente suggestiva: un museo che ospita opere come l’Annunciata di Antonello da Messina, il Trionfo della Morte, il busto di Eleonora d’Aragona di Francesco Laurana e molti altri capolavori, accoglie gli ensemble cameristici formati dai professori dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Il programma accosta tre pagine molto diverse con, in apertura, la Sonata per violoncello e pianoforte op. 4 di Zoltan Kodály in cui la scrittura cameristica si nutre di energia ritmica, intensità espressiva e suggestioni popolari; quindi Trois Pièces di Nadia Boulanger esempio di scrittura elegante essenziale e raffinata, in cui il dialogo tra i due strumenti si costruisce per sfumature, cantabilità e lirismo. In chiusura, la Sonata n. 2 in re maggiore op. 58 di Mendelssohn-Bartholdy che riporta l’ascolto nel pieno Romanticismo, con una scrittura ampia, luminosa e virtuosistica.

Venerdì 3 luglio a Villa Filippina, sempre a Palermo, sarà invece la volta di Passione Musical, concerto tra i più attesi dell’Estate Musicale 2026. Sul podio dell’Orchestra Sinfonica Siciliana ci sarà Robert Emery, direttore d’orchestra, orchestratore, pianista, compositore e produttore musicale, specialista nei progetti che uniscono orchestra sinfonica e linguaggi del teatro musicale, del pop e del rock. Con lui due protagonisti della scena internazionale del musical: Kerry Ellis, tra le più celebri interpreti del West End e di Broadway, e Rob Fowler, cantante e attore dalla lunga carriera europea, noto per ruoli principali in alcuni dei musical più popolari degli ultimi decenni.

Il programma raccoglie alcune delle pagine più amate del musical angloamericano: da All That Jazz da Chicago di John Kander a Being Alive da Company di Stephen Sondheim, da I am what I am da La Cage aux Folles di Jerry Herman al medley dal Fantasma dell’opera di Andrew Lloyd Webber. E ancora momenti celebri da Guys and Dolls, Les Misérables, Cats, West Side Story, A Little Night Music, Funny Girl, Carousel, South Pacific, Chess e Jesus Christ Superstar. Un repertorio di grande presa comunicativa, nel quale musica, teatro, canto, racconto e orchestra si incontrano in una forma immediatamente riconoscibile. Nato come genere teatrale tra Ottocento e Novecento negli Stati Uniti, il musical ha saputo integrare recitazione, canto, danza e musica in una forma capace di parlare a pubblici vastissimi.

Passione Musical sarà replicato sabato 4 luglio, sempre alle ore 21, a Partinico, nella Real Cantina Borbonica, confermando la volontà della Fondazione di portare l’Orchestra anche fuori Palermo e di costruire un rapporto diretto con i territori dell’Isola. La presenza di un titolo così popolare e trasversale nella programmazione estiva risponde alla scelta della FOSS di proporre concerti capaci di avvicinare pubblici diversi senza rinunciare alla qualità esecutiva e alla dimensione sinfonica. Villa Filippina, scelta come nuova casa estiva dell’Orchestra a Palermo, offre una capienza di 800 posti per l’area teatro e 200 posti nell’area ristoro.

La platea aprirà 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, mentre l’area ristoro sarà attiva dalle ore 19 a mezzanotte, con proposte di piatti freddi, aperitivo, apericena e antipasti siciliani. Sarà inoltre possibile prenotare la pizza al numero 389 1335731. Il bar sarà in funzione prima, durante e dopo lo spettacolo, sempre dalle ore 19 a mezzanotte.

Enrico Corli, nato nel 1989, ha iniziato lo studio del violoncello all’età di cinque anni. Diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara, si è perfezionato con Enrico Bronzi, Luca Simoncini, Giovanni Gnocchi e Stefano Cerrato, completando poi gli studi al Mozarteum di Salisburgo. Ha frequentato masterclass con musicisti quali Rocco Filippini, Troels Svane, Frans Helmerson, Antonio Meneses, Natalia Gutman e Christoph Richter. Ha collaborato con diverse orchestre italiane ed europee, tra cui Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, ORT-Orchestra della Toscana, Südwestrundfunk German Orchestra, Philharmonie Salzburg, Teatro Regio di Parma, Arena di Verona e Salzburg Chamber Soloists. Dal 2018 collabora stabilmente come primo violoncello con l’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Riccardo Scilipoti, pianista, compositore e direttore d’orchestra, è diplomato in pianoforte, composizione e direzione d’orchestra e si è laureato al DAMS di Bologna. Si è perfezionato in pianoforte con Lya De Barberiis e in direzione d’orchestra con Piero Bellugi ed Ennio Nicotra. Vincitore di concorsi pianistici nazionali e internazionali, ha svolto attività concertistica in Italia e all’estero, collaborando con l’Orchestra Sinfonica Siciliana, con l’Ensemble Soni Ventorum, con Giovanni Sollima e con istituzioni quali Teatro Massimo di Palermo, Ravenna Festival, Teatro Regio di Torino e Teatro San Carlo di Napoli. È pianista d’orchestra e maestro del Coro di voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, oltre che docente di Lettura della partitura al Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo.

Robert Emery ha studiato al Royal College of Music e ha debuttato a 17 anni sul podio della Birmingham Philharmonic Orchestra. A 23 anni è stato il più giovane artista a dirigere alla Sydney Opera House e, a 29, ha diretto la National Symphony Orchestra of Uzbekistan con Andrea Bocelli solista. La sua carriera internazionale spazia dal teatro musicale ai grandi eventi sinfonici, dal cinema all’opera. Ha collaborato con artisti come Sir Simon Rattle, Russell Watson, Stewart Copeland, Damon Albarn/Blur e Jim Steinman. Tra i suoi progetti figurano produzioni per l’English National Opera al London Coliseum – My Fair Lady, Carousel e Sunset Boulevard – oltre a Lord of the Rings Live, Game of Thrones Live, The Best of John Williams World Tour e Bat Out of Hell – The Musical, realizzato in numerosi teatri internazionali.

Kerry Ellis è tra le interpreti più affermate del musical britannico, protagonista nel West End e a Broadway. Ha creato il ruolo di Meat in We Will Rock You dei Queen ed è stata la prima Elphaba britannica in Wicked, ruolo per il quale ha vinto il Whatsonstage.com Award 2008 e, a Broadway, il Broadway.com Audience Award come miglior rivelazione femminile. Tra gli altri ruoli principali figurano Nancy in Oliver!, Eliza Doolittle in My Fair Lady, Ellen in Miss Saigon e Fantine ne I Miserabili. Ha collaborato con Brian May dei Queen in Wicked in Rock e con l’album di debutto Anthems, pubblicato da Universal Decca, è entrata nelle classifiche britanniche. Si è esibita in contesti internazionali, dalla Royal Albert Hall al Royal Variety Performance, dai Laurence Olivier Awards al Queen’s Jubilee Concert a Buckingham Palace.

Rob Fowler, nato in Inghilterra, ha lasciato la formazione da ingegnere meccanico per la Formula 1 storica per dedicarsi al teatro. Dopo gli esordi shakespeariani e la tournée britannica di The Buddy Holly Story, è entrato nel cast tedesco di Starlight Express. Ha poi interpretato personaggi principali in musical come Cats, Jesus Christ Superstar, Hair, Elisabeth, Hairspray, We Will Rock You, Dracula, Carmen Cubana, Next to Normal e The Rocky Horror Show Reloaded, dove ha vestito i panni di Dr. Frank’n’Furter. Attivo anche come cantante rock, pop e jazz, è stato frontman della band Morton. Semifinalista a The Voice of Germany nel 2012, ha lavorato anche per la televisione e, più recentemente, è stato Sam nel tour britannico di Mamma Mia!.

– Foto ufficio stampa Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana –

(ITALPRESS).