ROMA (ITALPRESS) – Sarà Davide Massa a dirigere sabato sera alle 20.45 l’anticipo della settima giornata di serie A che metterà di fronte all’Olimpico Roma e Inter. Il fischietto della sezione di Imperia sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Meli e Cecconi, dal quarto uomo Feliciani e dagli addetti al Var Meraviglia e Abisso. Sempre sabato ma alle 18 il Napoli farà visita al Torino: dirige Matteo Marcenaro di Genova. Domenica a ora di pranzo Como-Juventus verrà arbitrata da Giovanni Ayroldi di Molfetta, Giuseppe Collu della sezione di Cagliari designato per Atalanta-Lazio mentre Milan-Fiorentina, sempre domenica ma alle 20.45, sarà diretta da Livio Marinelli di Tivoli.

