ROMA (ITALPRESS) – Sarà Marco Guida a dirigere Juventus-Milan, big-match della 6^ giornata di campionato in programma domenica sera a Torino. Con l’arbitro della sezione di Torre Annunziata, ci saranno gli assistenti Colarossi e Christian Rossi, il quarto ufficiale di gara Ayroldi, quindi Di Bello e Ghersini alla Var. In testa alla classifica insieme ai rossoneri di Massimiliano Allegri, scenderanno in campo domenica anche le altre due prime della classe: alle 15 la Roma di Gasperini sarà impegnata al Franchi contro la Fiorentina di Pioli e a dirigere il match sarà Andrea Colombo della sezione di Como. Alle 18 il Napoli di Conte ospiterà il Genoa di Vieira. Per arbitrare la partita del Maradona è stato designato Federico La Penna di Roma.

Verona – Sassuolo (03/10, ore 20.45)

arbitro: Fourneau di Roma

Lazio – Torino (04/10, ore 15)

arbitro: Piccinini di Forlìì

Parma – Lecce (04/10, ore 15)

arbitro: Doveri di Roma

Inter – Cremonese (04/10, ore 18)

arbitro: Feliciani di Teramo

Atalanta – Como (04/10, ore 20.45)

arbitro: Zufferli di Udine

Udinese – Cagliari (ore 12.30)

arbitro: Arena di Torre del Greco

Bologna – Pisa (ore 15)

arbitro: Abisso di Palermo

Fiorentina – Roma (ore 15)

arbitro: Colombo di Como

Napoli – Genoa (ore 18)

arbitro: La Penna di Roma

Juventus – Milan (ore 20.45)

arbitro: Guida di Torre Annunziata

