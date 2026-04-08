Serie A, le designazioni arbitrali della 32esima giornata: Massa dirige Como-Inter

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Davide Massa a dirigere Como-Inter, gara in programma alle 20.45 di domenica 12 aprile e valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Insieme all’arbitro della sezione di Imperia, impegnati per la sfida tra i lariani di Fabregas e la capolista di Chivu i guardalinee Meli e Alassio, il quarto ufficiale di gara Ayroldi, quindi Aureliano e Maggioni addetti Var.

Ad aprire il programma del 32esimo turno l’anticipo di venerdì sera tra Roma e Pisa. All’Olimpico arbitrerà Ermanno Feliciani di Teramo. Sabato quattro partite: alle 15 lo scontro salvezza Cagliari-Cremonese (Daniele Doveri di Roma) e Torino-Verona (Kevin Bonacina di Bergamo), alle 18 Milan-Udinese (Matteo Marchetti di Ostia Lido) e alle 20.45 il big-match in chiave Europa tra Atalanta e Juventus che sarà diretto da Fabio Maresca di Napoli. Domenica, oltre a Como-Inter, alle 12.30 il lunch-match Genoa-Sassuolo (arbitro Antonio Rapuano di Rimini), alle 15 Parma-Napoli (Marco Di Bello di Brindisi) e alle 18 Bologna-Lecce (Andrea Colombo di Como). Infine lunedì sera chiuderà il programma il posticipo Fiorentina-Lazio (ore 20.45) affidato a Michael Fabbri di Ravenna.

GLI ARBITRI DELLA 32ESIMA GIORNATA

Roma – Pisa (10/04, ore 20.45) arbitro: Feliciani di Teramo

Cagliari – Cremonese (11/04, ore 15) arbitro: Doveri di Roma

Torino – Verona (11/04, ore 15) arbitro: Bonacina di Bergamo

Milan – Udinese (11/04, ore 18) arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Atalanta – Juventus (11/04, ore 20.45) arbitro: Maresca di Napoli

Genoa – Sassuolo (ore 12.30) arbitro: Rapuano di Rimini

Parma – Napoli (ore 15) arbitro: Di Bello di Brindisi

Bologna – Lecce (ore 18) arbitro: Colombo di Como

Como – Inter (ore 20.45) arbitro: Massa di Imperia

Fiorentina – Lazio (13/04, ore 20.45) arbitro: Fabbri di Ravenna

– Foto IPA Agency –

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