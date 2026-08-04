Home Video News Cronaca Serena “Baresi esempio e campione, non nascono spesso persone così”
Serena “Baresi esempio e campione, non nascono spesso persone così”
MILANO (ITALPRESS) - "Ho giocato con lui quando ha avuto la fascia di capitano per la prima volta ed era un esempio e un campione. A 22 anni era maturo, non ne nascono spesso di persone così". Lo ha detto l'ex attaccante del Milan Aldo Serena al suo arrivo alla basilica di Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Franco Baresi. col5/mc/gtr