Dallo sport al sociale: Ricci racconta il sogno della scuola in Tanzania

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo costruito aule, dormitori, laboratori e anche un campo da basket, uno da pallavolo e uno sterrato con le porte per giocare a calcio. Un sogno diventato realtà, quello di una scuola in Tanzania e che oggi accoglie decine di ragazze e ragazzi. Non stiamo cercando di cambiare soltanto la vita di quei ragazzi, ma anche quella delle loro famiglie, degli insegnanti e di tutte le persone che lavorano nella struttura. È una piccola goccia, ma tante piccole gocce possono davvero formare un oceano". Queste le parole di Giampaolo Ricci, nazionale di basket e capitano dell'Olimpia Milano campione d'Italia. In una intervista per la piattaforma tv di ASI, ASI Play, racconta la sua vita dentro e fuori dal campo con un occhio particolare alla solidarietà e alla sua Amani Education, che da anni aiuta i bambini nel continente africano e che è entrata in ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane attraverso il suo Terzo Settore e l'Area Cultura coordinata da Michele Cioffi. gm/gtr (Fonte video: ASI PLAY)