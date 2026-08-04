Cori e commozione all’arrivo del feretro di Franco Baresi a Sant’Ambrogio

Cori e commozione all’arrivo del feretro di Franco Baresi a Sant’Ambrogio

MILANO (ITALPRESS) - Il feretro di Franco Baresi arriva alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, accolto da monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, chiamato a celebrare i funerali della bandiera del Milan. Applausi, cori e commozione per le centinaia di persone accorse all'esterno. Il coro "C'è solo un capitano" e sciarpe rossonere hanno accolto lo storico capitano del Milan scomparso all'età di 66 anni lo scorso 31 luglio. col5/mc/gtr