Abodi “Baresi amato da tutti per la sua appartenenza”

MILANO (ITALPRESS) - "L'eredità è quella che riusciremo a cogliere, i messaggi Franco Baresi li ha mandati tutti. È stato un grande, ha cercato di coniugare sempre la classe e lo stile con la semplicità dei suoi comportamenti. L'appartenenza alla famiglia del Milan e a quella del calcio in generale è il motivo per cui è amato da tutti". Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, al suo arrivo alla basilica di Sant’Ambrogio a Milano per i funerali di Franco Baresi. col5/mc/gtr