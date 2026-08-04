Albertini “Baresi ci ha regalato emozioni, dentro e fuori dal campo”

MILANO (ITALPRESS) - "Ci ha lasciato giovanissimo, ognuno ha i suoi ricordi e le emozioni che ci ha dato in questi anni di calcio, dentro e fuori dal campo. I ricordi sono tanti. L'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco, con il suo abbraccio quando mi è sembrato di riavere la stessa emozione del gol fatto venti secondi prima”. Così Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ai funerali di Franco Baresi alla basilica di Sant’Ambrogio a Milano. (ITALPRESS). col5/mc/gtr