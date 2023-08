FOGGIA (ITALPRESS) – Sono oltre 24.000 i litri di gasolio ad uso agevolato sequestrati dalla Guardia di Finanza di Lucera e che erano destinati ad essere introdotti in consumo di contrabbando, senza il pagamento delle previste imposte (accise). Contestualmente, sono stati posti sotto sequestro i mezzi utilizzati per il trasporto illegale del prodotto, un deposito commerciale, nonchè alcune cisterne munite di pompe di erogazione.

Al termine dell’attività, le Fiamme Gialle hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria 6 persone, per contrabbando nonchè di ricettazione ed utilizzo di atti falsi.

Nel contempo, i Finanzieri hanno eseguito, su tutto il territorio del Subappennino Dauno, numerosi interventi finalizzati alla verifica dell’osservanza della disciplina dei prezzi da parte dei distributori di carburante, riscontrando 6 violazioni.

– foto: Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).