CAGLIARI (ITALPRESS) – Un controllo stradale di routine si è trasformato in un maxi sequestro di droga a Sestu, nel cagliaritano. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno arrestato un uomo di 47 anni, sorpreso con 13 chili di sostanze stupefacenti pronti a rifornire le piazze di spaccio della zona. I finanzieri hanno fermato il quarantasettenne alla guida della sua auto; l’uomo, sprovvisto di patente, ha mostrato subito un forte nervosismo. Per questo i militari hanno deciso di accompagnarlo a casa per verificare i documenti.

Una volta arrivati davanti alla porta dell’appartamento, l’odore intenso di droga proveniente dall’interno ha spinto i finanzieri a far scattare una perquisizione, supportata dalle unità cinofile antidroga “Abba” e “Quilly”. L’ispezione ha permesso di scoprire 11,5 chili di hashish e 1,5 chili di marijuana, nascosti tra la cucina e la camera da letto.

La droga era già divisa in 137 panetti e confezionata per la vendita, insieme a diversi bilancini di precisione. Secondo le stime delle Fiamme Gialle, se immesso sul mercato il carico avrebbe fruttato circa 150 mila euro. Il quarantasettenne è stato arrestato.

– Foto GDF –

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