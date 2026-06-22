Due escursionisti dispersi a Baunei recuperati con l’elicottero dei Vigili del Fuoco

NUORO (ITALPRESS) – La squadra 11A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tortolì, in collaborazione con il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Alghero, è intervenuta nella giornata di ieri, 21 giugno, in località Golgo a Baunei, per il recupero di due escursionisti dispersi.

I due, disorientati, non erano più in grado di rientrare al punto di partenza del trekking diretto a Cala Mariolu. Una volta individuati dall’alto grazie all’elicottero Drago 143, i due ragazzi sono stati recuperati mediante verricello e issati a bordo dell’aeromobile.

Successivamente sono stati trasportati presso una piazzola di atterraggio e riaccompagnati al punto di partenza dell’escursione. L’intervento si è concluso con esito positivo e senza conseguenze per gli escursionisti.

-Foto Vigili del Fuoco Nuoro-

(ITALPRESS).