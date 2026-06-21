Tornano anche quest’estate in Sardegna i Campi scuola della Protezione Civile

CAGLIARI (ITALPRESS) – Tornano anche quest’estate in Sardegna i Campi scuola del progetto “Anch’io sono la Protezione Civile”, l’iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le Regioni e le Organizzazioni di Volontariato per avvicinare le nuove generazioni ai temi della prevenzione, della sicurezza e della cittadinanza attiva. Sono già aperte le iscrizioni ai sette campi previsti nell’Isola per l’estate 2026, rivolti a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni. Il primo appuntamento prenderà il via il 29 giugno a Sassari e sarà seguito da altri sei campi distribuiti sul territorio regionale fino al 5 settembre. La partecipazione è completamente gratuita e prevede attività della durata compresa tra cinque e sette giorni, con pernottamento e un numero di partecipanti variabile tra 20 e 35 per ciascun campo. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione formativa per conoscere da vicino il Sistema di Protezione civile e il ruolo svolto dalle diverse componenti impegnate nella tutela delle comunità. Attraverso laboratori, esercitazioni pratiche, attività didattiche, giochi e momenti di confronto con volontari e operatori del settore, i giovani partecipanti potranno approfondire i temi della prevenzione dei rischi, della gestione delle emergenze e della salvaguardia del territorio.

Nato nel 2007 con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione, in particolare rispetto al rischio incendi boschivi, il progetto si è progressivamente ampliato affrontando anche la conoscenza dei rischi naturali e antropici presenti sul territorio, la pianificazione di protezione civile e il valore della partecipazione attiva dei cittadini. I Campi scuola offrono inoltre l’opportunità di sviluppare senso di responsabilità, spirito di collaborazione e attenzione verso l’ambiente, favorendo la crescita di cittadini più consapevoli e preparati. Per informazioni sulle attività e per verificare la disponibilità dei posti è possibile contattare direttamente le Organizzazioni di Volontariato che curano l’organizzazione dei singoli campi.

– foto IPA Agency –

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