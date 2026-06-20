Per domenica 21 giugno confermato il livello “Medio” per il pericolo di incendio nella zona di Cagliari

CAGLIARI (ITALPRESS) – Sarà ancora “Medio” anche per la giornata di domenica 21 giugno 2026, nella zona di Cagliari, il livello di allerta per il pericolo di incendio secondo quanto risulta dal nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale. La pericolosità è caratterizzata dal colore “Giallo” e le condizioni sono tali che, a innesco avvenuto, l’evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei della Regione.

– foto IPA Agency –

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