Maltempo in Toscana, Giani “In base alle relazioni dei sindaci valuteremo lo stato di calamità”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Danni ce ne sono stati, 250 circa le criticità a cui dovremmo rispondere. Sulla base delle relazioni dei sindaci valuteremo se ci sono o meno le condizioni per dichiarare lo stato di calamità, ma sicuramente la Regione interverrà perché, come è già accaduto in passato, se non ci sono le condizioni per uno stato di calamità regionale, interverremo singolarmente nei comuni dove ci sono stati i danni più gravi per supportare quello che è il lavoro delle istituzioni locali”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, facendo il punto con i giornalisti sui danni derivanti dal maltempo che ha colpito nelle scorse 72 ore la Toscana. “Abiamo vissuto dei momenti molto difficili, sappiamo come il maltempo tempo si sia concentrato per tre giorni ad altissimi livelli di precipitazione nella parte nordovest della Toscana, quindi principalmente nelle province di Lucca e Massa Carrara, ancora più in specifico della Garfagnana, Media Valle” del Serchio “e della Lunigiana -ha aggiunto Giani-. Ieri a Bagni di Lucca e a Borgo a Mozzano ho visto delle quantità d’acqua fortissime, il fiume Serchio che sotto il ponte del Diavolo è passato con un ritmo di 1200 metri cubi al secondo. Sono fatti eccezionali, però il sistema ha tenuto e io oggi esprimo soddisfazione”.

– foto di repertorio IPA Agency –

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