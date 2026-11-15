TRIESTE (ITALPRESS) – “Con uno stanziamento di oltre 225 mila euro destinato al biennio 2026-2027, la Regione conferma la propria strategia per l’inclusione scolastica. Si tratta di risorse individuate per garantire un sostegno concreto a favore degli alunni con Bisogni educativi speciali, Disturbi specifici di apprendimento (Dsa) e plusdotazioni”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Istruzione del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen a margine dell’approvazione da parte della Giunta, su proposta della stessa Rosolen, della deliberazione relativa ai progetti esecutivi e al riparto finanziario di cinque reti scolastiche guidate da istituti capofila del territorio. L’intervento ha una dotazione economica di 225.163,06 euro, articolata in due quote annuali di pari importo (112.581,53 euro per il 2026 e altrettanti per il 2027), e dispone la redistribuzione delle eventuali economie di gestione tra i beneficiari per garantire l’integrale copertura dei costi senza superare i limiti di spesa ammissibile. Nel dettaglio, la misura aggrega decine di plessi scolastici attorno a poli di riferimento ad alta specializzazione pedagogica, con un’attenzione prioritaria all’intercettazione dei Dsa e alla valorizzazione dell’alto potenziale cognitivo. Tra le iniziative si segnala “Neuro-Talent”, coordinata dall’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Fontanafredda, che riunisce 14 scuole e oltre 14.400 studenti a fronte di un finanziamento biennale di 80.000 euro.

Pari risorse (80.000 euro nel biennio) sono destinate al progetto “Una bussola per orientare alla complessità 2.0”, incardinato presso l’ISIS “Magrini Marchetti” di Gemona del Friuli, a capo di una rete di 9 istituti per un bacino di oltre 7.600 alunni. La mappa degli interventi si completa con le reti territoriali dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Aquileia di Fiumicello (progetto “Apprendere in rete”, 40.000 euro per 6 scuole e circa 4.900 studenti), del Liceo Scientifico “Marinelli” di Udine (“Talenti e inclusione: oltre i confini dell’aula”, 15.000 euro distribuiti su 6 plessi e oltre 8.100 studenti) e dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Tricesimo (“Cammini che valorizzano – Talenti in officina”, 10.163,06 euro per 6 istituti e più di 4.600 alunni). La governance del piano sarà formalizzata tramite convenzioni tripartite siglate tra la Regione, l’Ufficio Scolastico Regionale e ciascuna scuola capofila, che fisseranno tempi e standard attuativi degli interventi.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

(ITALPRESS).