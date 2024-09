Scornajenchi “Necessario inserire nuove imprese nel ciclo produttivo”

ROMA (ITALPRESS) - “Le imprese tradizionali e le startUp in realtà non sono due cose diverse, ci dimentichiamo spesso che quelle che noi oggi consideriamo come imprese tradizionali, sono imprese che all’inizio della loro storia hanno avuto un percorso di innovazione e successo, altrimenti non sarebbero arrivate fino ad oggi. Sono nate da percorsi di innovazione, hanno avuto la loro evoluzione fisiologica ma il destino delle imprese è maturare ed entrare in un percorso di invecchiamento”: lo ha spiegato Agostino Scornajenchi, Amministratore Delegato e Direttore Generale Cdp Venture Capital, a margine di un convegno che procede la Rome Startup Week del 19 e 20 settembre. xb1/fsc/gsl