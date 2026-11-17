CATANZARO (ITALPRESS) – A Marcedusa i carabinieri, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Calabria, hanno scoperto, in un’area agricola impervia e occultata dalla vegetazione, una piantagione di cannabis dotata di un sistema autonomo di irrigazione. All’interno dell’area i militari hanno sorpreso tre persone mentre erano impegnate nelle operazioni di recisione e lavorazione delle piante. Sono stati rinvenuti 27 fusti di cannabis, alti circa 2,5 metri, nonché un’area adibita all’essiccazione, contenente circa 20 chilogrammi di marijuana già raccolta.

Le attività sono state estese, con perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, nelle province di Catanzaro e Crotone. Nel corso degli accertamenti sono stati sequestrati, all’interno di un autocarro in uso a uno degli indagati, un congegno a scatto avente l e caratteristiche apparenti di una cosiddetta “penna-pistola”, sul quale saranno svolti gli accertamenti balistici, e, nelle abitazioni sottoposte a perquisizione, oltre 15.700 euro i n contanti.

La piantagione è stata smantellata. I fusti, la sostanza stupefacente e i materiali utilizzati per la coltivazione e l’essiccazione sono stati sottoposti a sequestro. I tre indagati sono stati arrestati in flagranza e condotti nella Casa Circondariale di Catanzaro. In data 12 ottobre 2026, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti e applicato nei loro confronti l a misura della custodia cautelare in carcere.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).