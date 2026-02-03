Scoperta a Carini una serra indoor per la produzione di droga, denunciate tre persone

CARINI (PALERMO) (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Carini hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 49 anni, noto alle forze di polizia e due donne di 21 e 47 anni, tutti accusati di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e di furto aggravato di energia elettrica. L’azione dei militari è scattata a seguito di una segnalazione dell’Enel e la perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione in uso agli indagati, ha permesso di rintracciare una stanza attrezzata e trasformata in una vera e propria serra indoor – dotata di sistemi di irrigazione e illuminazione e, alimentata, da un sofisticato sistema di allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica che ha causato un danno stimato all’ente erogatore di circa 136.000 euro.

I tutori dell’ordine hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 132 piante di cannabis in pieno stato di crescita, diversi semi di scorta pronti per la successiva piantumazione, materiale tecnico utilizzato per la coltivazione e il confezionamento della sostanza e la somma di 750 euro ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).