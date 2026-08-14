Scontro tra una moto e un cinghiale, due feriti in Gallura nella notte

SASSARI (ITALPRESS) – Due incidenti in poche ore nel territorio di Arzachena durante la scorsa notte. Intorno a mezzanotte i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in via Nazionale a Cannigione per un primo incidente stradale: un motociclo con a bordo due persone è uscito di strada dopo aver investito un cinghiale che attraversava improvvisamente la carreggiata.

I due ragazzi sono stati affidati alle cure del personale del 118. Intorno alle 7.30 il secondo incidente sulla SP59, nei pressi del bivio per Monticanaglia, dove per cause da accertare due autovetture si sono scontrate frontalmente. Quattro i feriti trasportati dal 118 all’ospedale di Olbia. Anche in questo caso la squadra dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza veicoli ed area, oltre ad aver collaborato col personale medico. Sul posto anche la Polizia Stradale.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).