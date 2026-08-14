Rischio incendi, a Cagliari allerta arancione anche a Ferragosto

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio per la giornata di sabato 15 agosto 2026. Anche a Ferragosto il territorio di Cagliari resta interessato da un livello di rischio codice arancione, corrispondente a una pericolosità alta. L’Amministrazione comunale di Cagliari invita tutte le cittadine e i cittadini a prestare la massima attenzione e adottare comportamenti responsabili per tutelare la propria sicurezza e della collettività, il patrimonio ambientale e paesaggistico.

– foto di repertorio IPA Agency –

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