Maltempo, avviso di criticità idrogeologico per temporali in Sardegna

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Sardegna ha emesso a partire dalle ore 12:00 e sino alle 18:00 di domani, un avviso di allerta meteo di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sull’area di allerta Flumendosa Flumineddu.
-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).
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