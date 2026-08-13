Olbia, la Guardia di Finanza smantella un market dello spaccio

OLBIA (ITALPRESS) – Blitz contro lo spaccio nel Nord Sardegna. Nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, particolarmente intensificate nel periodo estivo, i finanzieri del Gruppo di Olbia hanno arrestato un 22enne olbiese, ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione delle Fiamme Gialle è scattata dopo un’articolata attività investigativa, condotta anche attraverso attività di osservazione e culminata con una perquisizione domiciliare in uno stabile della periferia cittadina, individuato quale “market dello spaccio”.

Nel corso delle operazioni, che hanno visto l’impiego delle unità cinofile del Reparto, sono stati sottoposti a sequestro circa 200 grammi di stupefacenti, tra hashish e marijuana. Inoltre, nelle pertinenze dell’abitazione, sono state rinvenute numerose piante di cannabis già germogliate e in fase di piantumazione.

A corredo, è stato rinvenuto materiale vario per il confezionamento delle dosi, bilancini elettronici di precisione, strumenti da taglio. I militari hanno scoperto anche denaro contante nella disponibilità del giovane, risultato privo di occupazione, abilmente occultato unitamente ad appunti manoscritti, testimonianza di una gestione sistematica dell’attività illecita, minuziosamente rendicontata, e tale da delineare un quadro indiziario compatibile con un’attività di spaccio organizzata.

La sostanza, qualora immessa sul mercato, avrebbe fruttato guadagni per un valore stimato in alcune migliaia di euro. Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, il ragazzo è stato tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).