FOGGIA (ITALPRESS) – Incidente mortale nel foggiano. Due auto, per cause in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente lungo la strada statale 693 Garganica. Nell’impatto quattro persone hanno perso la vita e una quinta è rimasta ferita ed è stata condotta in elisoccorso all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Stradfale e i mezzi di soccorso.

