Entra in casa della vicina e tenta di violentarla, arrestato un 34enne nel Napoletano

NAPOLI (ITALPRESS) – Notte di terrore per una 36enne di Procida, in provincia di Napoli. La donna, in casa insieme ai figli piccoli, intorno alle 4 ha sorpreso il proprio vicino che stava rovistando nei cassetti. L’uomo ha tentato un approccio fisico, ma la donna, lottando con tutte le sue forze è riuscita a spingerlo fuori casa. Il 34enne è poi scappato. La vittima ha avvisato il compagno che ha contattato il 112. I carabinieri della stazione di Procida hanno quindi fermato il 34enne – già noto alle forze dell’ordine per reati di violenza di genere – nel suo appartamento, dovrà rispondere di violenza sessuale e furto.

– foto IPA Agency –

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