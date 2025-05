Scoccimarro “Alleanza sull’idrogeno forte tra FVG, Slovenia e Croazia”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Continua a essere molto stretta la collaborazione fra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia nel portare avanti il progetto europeo North Adriatic Hydrogen Valley. L’incontro annuale dei 35 partner di questa iniziativa – istituzioni, realtà industriali e mondo della ricerca – rappresenta un’occasione preziosa per mettere in comune i principali risultati ottenuti nello sviluppo di un ecosistema dell’idrogeno a scala transfrontaliera e transnazionale nell’area del Nord Adriatico”.

Lo ha sostenuto questa mattina a Trieste l’assessore alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro che ha preso parte sia alla conferenza stampa di presentazione che all’inizio dei lavori del terzo Consortium Meeting del North Adriatic Hydrogen Valley (Nahv).

“Il Friuli Venezia Giulia, sin dalle prime fasi, ha svolto un ruolo proattivo, a partire dalla sottoscrizione della Lettera di intenti del 2022 con la quale la nostra Regione, la Slovenia e la Croazia si sono posti l’obiettivo di trasformare questa macroarea in un incubatore per una filiera integrata dell’idrogeno. L’Amministrazione regionale – ha spiegato Scoccimarro – ha promosso con convinzione la transizione verso un’economia decarbonizzata, che rappresenta uno degli assi centrali per la competitività europea e nazionale”.

“L’alleanza fra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia – ha sottolineato l’assessore – punta proprio a promuovere sinergie nella produzione, stoccaggio, distribuzione e consumo dell’idrogeno verde, generando benefici per le imprese e le nostre comunità”.

“Siamo fieri – ha detto – di essere tra le prime Valli dell’idrogeno a livello continentale grazie anche al finanziamento di 25 milioni di euro del programma Horizon Europe, il primo passo di un percorso che ha già visto la nascita di ulteriori opportunità. A dimostrazione della centralità di questi temi, il Friuli Venezia Giulia ha già approvato il nuovo Piano energetico regionale che mira a raggiungere la neutralità climatica entro il 2045 e che riconosce l’idrogeno come uno dei pilastri della transizione”.

L’assessore Scoccimarro ha inoltre ricordato che con la legge regionale “FVGreen” del 2023 è stato rafforzato questo impegno, prevedendo la riduzione delle emissioni di gas serra in linea con gli obiettivi nazionali ed europei.

“Nell’ambito del Pnrr abbiamo ottenuto importanti finanziamenti. Per esempio – ha precisato – sono stati assegnati 15,8 milioni di euro per il progetto Hydrogen Hub Trieste che prevede la costruzione di un impianto da 5 mw alimentato da un sistema fotovoltaico da circa 4,85 mwp, il primo autorizzato in Regione”.

“A ciò si aggiungono 5,1 milioni di euro per due stazioni di rifornimento idrogeno a Porpetto e Monfalcone e ulteriori 10 milioni di euro per un progetto bandiera legato alla produzione di idrogeno, le cui procedure di selezione sono prossime all’avvio. La Regione ha inoltre investito direttamente 11,2 milioni di euro di fondi propri destinati a sette enti di ricerca del nostro territorio”.

L’esponente della Giunta Fedriga ha rimarcato che gli obiettivi di questa partnership sono molteplici: lo sviluppo di nuovi materiali, la creazione di piattaforme integrate, lo stoccaggio sotterraneo dell’idrogeno, la realizzazione di laboratori avanzati, l’interoperabilità delle strutture esistenti, l’accesso a nuovi mercati, la generazione di innovazione lungo l’intera catena del valore, il potenziamento del settore dei trasporti e l’aumento dell’occupazione. “L’idrogeno rinnovabile – ha chiarito Scoccimarro – non vuole essere una scommessa, ma una promessa del futuro: è infatti, una risposta concreta alle sfide del presente”.

“Nahv è inoltre la testimonianza che l’integrazione europea si costruisce anche dal basso, attraverso progetti concreti e sinergie territoriali. In un contesto geopolitico sempre più instabile – ha concluso l’assessore – non si tratta solo di energia, ma di un modello di sviluppo, di una visione condivisa per un futuro più sostenibile, resiliente e inclusivo”.

