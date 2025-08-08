Sciolto il Consiglio regionale della Calabria dopo le dimissioni di Occhiuto

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale della Calabria è stato ufficialmente sciolto oggi, dopo aver preso atto delle dimissioni del presidente della Regione, Roberto Occhiuto. A conclusione della seduta, il presidente dell’assemblea, Filippo Mancuso, ha sciolto l’assise.
-foto IPA Agency –
(ITALPRESS)
