TESERO (ITALPRESS) – Arriva la 25esima medaglia per l’Italia ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. La firma è quella della coppia composta da Elia Barp e Federico Pellegrino, che conquistano il bronzo nella team sprint maschile di Tesero.

Il tandem azzurro chiude a 3″3 dalla Norvegia del fenomeno Johannes Hoesflot Klaebo (5 ori su 5, 10 in tutto nella sua carriera) e di Einard Hedegart, l’argento va agli statunitensi Ben Ogden e Gus Schumacher. Per Barp e Pellegrino si tratta della seconda medaglia in questa edizione dopo il bronzo nella staffetta maschile.

A livello personale il 35enne poliziotto valdostano, alla sua ultima Olimpiade, sale a quota 4 considerando i due argenti nella sprint ottenuti a Pyeongchang 2018 (in tecnica classica) e Pechino 2022 (in tecnica libera).

“Vincere una medaglia in casa è davvero speciale. Ho vinto altre medaglie in carriera ma vincerle agli ultimi miei Giochi, nelle due gare a squadre, era l’obiettivo”. Così Federico Pellegrino dopo il bronzo nella team sprint conquistato a Milano-Cortina assieme a Elia Barp, col quale aveva condiviso anche il terzo posto nella staffetta maschile. “Abbiamo sentito una spinta dal pubblico che ci ha fatto sentire pieni di energia sugli sci – sottolinea il 35enne poliziotto valdostano – Dobbiamo goderci questo momento ed essere grati a tutte le persone che ci hanno sostenuto, come i tecnici, le nostre famiglie, mia moglie, la sua fidanzata e il pubblico. È stato davvero speciale“. Alla sua ultima Olimpiade, Pellegrino lascia lo sci di fondo in buone mani. “Significa che ho fatto un buon lavoro e che ora l’eredità può continuare. Noi atleti più esperti abbiamo fatto abbastanza e adesso abbiamo ragazzi giovani, forti e concentrati che ci permetteranno di andare ancora lontano in futuro”. “Fino a Pechino ero concentrato sulla mia prestazione ma questi Giochi in casa erano un’ottima opportunità per il team di conquistare nuovi tifosi e fare vedere a tutti

quanto siamo bravi. Torneremo a casa con due medaglie e ne sono veramente orgoglioso. Ho investito tanta energia per alzare il livello medio della squadra e tutti possono vedere che il miglioramento è stato palese. Ho fatto quello che dovevo fare e questi giovani diventeranno ancora più forti”, ha concluso ‘Chicco’.



“Fare squadra con Federico è stato fantastico, e ora sono due medaglie con lui, una nella staffetta e una nella team sprint. Era il mio idolo e ora sono felice di gareggiare con lui e di vincere medaglie insieme a lui. È semplicemente incredibile”. Così Elia Barp dopo il bronzo nella team sprint di Milano-Cortina conquistato assieme a Pellegrino nella prova di Tesero. “Come faremo senza Pellegrino? Si va avanti con me e con gli altri, abbiamo fatto vedere che non c’è solo lui vincendo con la staffetta. Siamo pronti a gareggiare anche senza Federico: sono sicuro che oggi Davide (Graz, ndr) sarebbe stato al

nostro stesso livello. Sapremo essere della partita anche senza Federico”.

AL FEMMINILE ORO SVEZIA, ITALIA OTTAVA

La Svezia vince la team sprint femminile di fondo ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. A esero Jonna Sundling e Maja Dahlqvist chiudono in 20’29″9, precedendo di 1″4 la Svizzera, argento, e di 5″9 la Germania, che beffa la Norvegia. Chiude invece all’ottavo posto il tandem azzurro formato da Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter, a 40″9 dalla Svezia.

