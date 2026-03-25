HAFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – La Coppa del Mondo di sci alpino femminile regala spettacolo fino all’ultima gara. Mikaela Shiffrin ha dovuto aspettare la seconda manche del gigante di Hafjell, gara conclusiva della stagione, per festeggiare la sua sesta vittoria in carriera nella classifica generale, raggiungendo così un altro mito come Anne Marie Moser Proell. Dopo una prima metà di gara incerta, ‘Her Majesty’ si rimette in sella, recupera sei posizioni e si va a prendere l’ennesimo trionfo di una carriera leggendaria, che in questa stagione le ha regalato anche un oro olimpico e una coppa di specialità, entrambi arrivati nello slalom. Nel giorno di Valerie Grenier, che sale sul gradino più alto del podio nell’ultima prova stagionale, c’è spazio anche per i sorrisi della squadra italiana. Il merito, come 24 ore prima, è di Anna Trocker.

La stellina nata a fine 2008 in Alto Adige, già presente a Milano Cortina, migliora ulteriormente il nono posto in slalom di ieri, firmando una splendida ottava posizione. Segnale che, nonostante la giovanissima età, nel prossimo inverno potrà già dire la sua tra le big. “È veramente incredibile – il commento di Trocker, bi-iridata tra le juniores in gigante e slalom, ai microfoni della Fisi -. Sono davvero soddisfatta di queste due giornate e di come ho sciato. Non sono una ragazza che parla tanto, ma nello sci metto tutto quello che ho”.

Si chiude con una 19^ piazza in gigante la stagione di Sofia Goggia, che chiude quarta nella classifica generale e si porta a casa il titolo in SuperG, un mese e mezzo dopo il bronzo olimpico in discesa a Milano Cortina. “È stata una stagione sfidante – ha spiegato la fuoriclasse bergamasca -. Le aspettative erano molto alte perché mi sono impegnata in tre discipline. Mi è mancata la discesa, ho avuto una stagione incostante, mentre è stata molto costante la stagione in superG. In gigante, invece, ho seminato ma non ho raccolto. Non lascerò comunque il gigante perché penso che sia alla base di tutte le discipline, anche di quelle veloci”. “Ora, staccherò completamente, mi voglio prendere un mese e mezzo per vivere la mia vita e staccarmi dal mio lavoro. Lo scorso anno c’era l’obiettivo olimpico e quindi ho lavorato molto anche in primavera. Quest’anno – ha concluso – ho intenzione di vivere la mia vita lontana dalle piste”.

Lara Della Mea è 24esima, nella stagione migliore della sua carriera fin qui. “È stata una stagione positiva, le finali non sono andate come speravo ma pazienza”, il suo commento.

ORDINE D’ARRIVO

1. Valerie Grenier (Can) in 2’16″79

2. Mina Fuerst Holtmann (Nor) a 0″43

3. Julia Scheib (Aut) a 0″57

4. Sara Hector (Swe) a 0″74

5. Stephanie Brunner (Aut) a 1″24

6. Camille Rast (Sui) a 1″31

7. Alice Robinson (Nzl) a 1″66

8. Anna Trocker (Ita) a 1″67

8. Nina O’Brien (Usa) a 1″67

10. Vanessa Kasper (Sui) a 1″71

19. Sofia Goggia (Ita) a 2″66

23. Asja Zenere (Ita) a 2″78

24. Lara Della Mea (Ita) a 2″91

26. Laura Pirovano (Ita) a 4″10

CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 1410 punti

2. Emma Aicher (Ger) 1323

3. Camille Rast (Sui) 1049

4. Sofia Goggia (Ita) 982

5. Alice Robinson (Nzl) 815

6. Paula Moltzan (Usa) 784

7. Laura Pirovano (Ita) 745

8. Julia Scheib (Aut) 732

9. Sara Hector (Swe) 692

10. Kira Weidle-Winkelmann (Ger) 640

24. Elena Curtoni (Ita) 360

28. Lara Della Mea (Ita) 335

33. Nicol Delago (Ita) 287

39. Asja Zenere (Ita) 189

44. Roberta Melesi (Ita) 174

60. Nadia Delago (Ita) 108

62. Federica Brignone (Ita) 101

75. Martina Peterlini (Ita) 72

77. Anna Trocker (Ita) 61

91. Ilaria Ghisalberti (Ita) 38

95. Emilia Mondinelli (Ita) 33

104. Sara Allemand (Ita) 21

109. Sara Thaler (Ita) 18

109. Giulia Valleriani (Ita) 18

115. Alice Pazzaglia (Ita) 12

124. Giorgia Collomb (Ita) 8

135. Beatrice Sola (Ita) 5

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).