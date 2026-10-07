Schillaci “Abbiamo una sanità più moderna. Le risorse ci sono, importante è come si spendono”

ROMA (ITALPRESS) – “È un momento particolare perchè abbiamo una sanità più moderna, più al passo con i tempi. Ci sono continue innovazioni nel mondo della sanità, della ricerca scientifica, vogliamo mettere a disposizione dei cittadini italiani, tutto ciò che permette di avere una cura migliore”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schilaci, ospite di “Unomattina”, Rai Uno. “Nel pacchetto Lea ci sono nuove cure, nuovi esami diagnostici, nuove prestazioni” ha aggiunto Schillaci “e questo migliorerà la capacità di cura del Servizio Sanitario Nazionale”.

“Non bisogna lasciare nessuno indietro, soprattutto i giovani, abbiamo dato grande attenzione alle problematiche legate ai disturbi alimentari, ci sono nuove proposte all’interno dei Lea, non vogliamo, assolutamente, che anoressia e bulimia, continuino a fare vittime tra i nostri giovani, soprattutto vogliamo ci siano le stesse possibilità di cura su tutta la penisola”, ha aggiunto.

“Dal primo giorno che siamo al governo ci stiamo impegnando ad avere una sanità più moderna, le risorse ci sono, stiamo discutendo, in questi giorni, la legge di bilancio. Ricordo solo l’attenzione che abbiamo avuto, in questi anni, per gli operatori sanitari, con rinnovi contrattuali, spero a breve anche l’ultimo” ha proseguito Schillaci “ma non è solo un problema di quanti soldi è anche un problema di come investire questi soldi, che devono tradursi in una migliore salute per i cittadini”. Il ministro Schillaci ha poi parlato di case di comunità: “ne abbiamo aperte più di 1200, abbiamo raggiunto i target del Pnrr, abbiamo una sanità territoriale più forte, una rivoluzione importante da portare avanti con le Regioni”.

“Le liste di attesa sono sicuramente uno dei problemi maggiori della sanità, ma non solo italiani, noi ci siamo impegnati molto su questo, abbiamo una piattaforma digitale, i dati dimostrano che c’è un miglioramento, ma abbiamo bisogno della partecipazione di tutti: delle regioni, dei cittadini, degli operatori”, ha concluso.

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