Schifani “Sicilia protagonista della crescita del sud, premiato il lavoro svolto”

PALERMO (ITALPRESS) – “I dati diffusi dall’Istat rappresentano una conferma importante dell’efficacia delle politiche messe in campo dal mio governo. La nostra Isola, insieme all’Abruzzo, registra la crescita del Pil più alta d’Italia nel 2023, pari al +2,1%, il doppio rispetto alla media nazionale. È un risultato che ci rende orgogliosi e che testimonia come il Mezzogiorno, e in particolare la Sicilia, stiano tornando ad essere motori attivi dell’economia italiana”.

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando i dati diffusi oggi da Stefano Menghinello, direttore del Dipartimento per le statistiche economiche, ambientali e conti nazionali dell’Istat, nel corso di un’audizione parlamentare sul federalismo fiscale.

“Questo traguardo – prosegue Schifani – non è frutto del caso, ma il risultato di una strategia mirata a valorizzare le risorse del territorio, a sostenere le imprese, attrarre investimenti e migliorare le infrastrutture. Siamo consapevoli, comunque, che permangono ampi divari, soprattutto in termini di reddito pro-capite, ma questo dato dimostra che siamo sulla strada giusta. Continueremo a lavorare con determinazione per rendere strutturale questa crescita, puntando su innovazione, lavoro, sostenibilità e coesione sociale. Il nostro obiettivo resta quello di costruire una Sicilia più moderna, più giusta e più competitiva”.

