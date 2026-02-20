MESSINA (ITALPRESS) – Sopralluogo dall’alto, consegna dei lavori e vertice con i sindaci per fare il punto sull’emergenza maltempo lungo la costa ionica messinese. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, stamane, ha sorvolato il tratto di litorale colpito dalle recenti mareggiate e ha quindi consegnato a Santa Teresa di Riva i lavori delle opere di protezione della costa della provincia di Messina, appaltati dalla Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico guidata dallo stesso governatore. “Ci troviamo dinanzi agli effetti di una natura che è cambiata – ha detto Schifani -. Prima non si parlava di cicloni, adesso sì. Occorre adeguare la pianificazione urbanistica e la tutela delle fasce costiere della nostra regione”.

Il presidente ha sottolineato che gli interventi avrebbero dovuto essere inaugurati prima dell’ultima ondata di maltempo, ma che il ritardo è stato determinato dagli eventi atmosferici. Attivati cinque interventi suddivisi in 25 lotti, in sinergia tra amministrazione comunale e struttura commissariale. “Siamo chiamati tutti, uomini delle istituzioni, a dare il massimo – ha aggiunto -. Le polemiche vanno archiviate, bisogna lavorare insieme”. Il governatore ha evidenziato anche il sostegno alle imprese danneggiate e la semplificazione delle procedure per il ripristino degli stabilimenti balneari, annunciando interlocuzioni con il governo nazionale guidato da Giorgia Meloni per ulteriori misure a favore dei territori colpiti. Dopo la consegna dei lavori, Schifani si è recato in Prefettura a Messina per un incontro con i sindaci del comprensorio ionico.

– foto xr6/Italpress –

