PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto oggi pomeriggio in visita di cortesia a Palazzo d’Orlèans Giovanna Spatari, neo rettrice dell’università di Messina, prima donna alla guida dell’ateneo.

«L’elezione della professoressa Spatari, il cui alto profilo professionale è noto a tutti – dice il presidente – è stato motivo di orgoglio per la Sicilia intera. La nostra regione, infatti, è tra le poche in Italia che può vantare una donna in un ruolo così prestigioso”.

Tra i temi affrontati anche la sanità pubblica e la necessità di modernizzare le università per renderle sempre più al passo con i tempi.

“Con un mondo del lavoro in continua evoluzione – conclude Schifani – bisogna rendere gli atenei sempre più attrattivi affinchè i nostri ragazzi non sentano la necessità di studiare fuori dalla nostra regione per conseguire l’eccellenza”.

