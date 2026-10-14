PALERMO (ITALPRESS) – “Onorerò il mio mandato fino al termine e non deluderò i siciliani”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’incontro “La Sicilia fa scuola” ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo.

“La mia ricandidatura non è all’ordine del giorno perché si vota fra un anno. E siccome si vota fra un anno parlare un anno prima di ricandidatura è un dibattito stucchevole e fuor di luogo tra l’altro, perché ci distrae da quella che dovrebbe essere l’attenzione all’azione di governo. Stiamo facendo tante cose – ha sottolineato – purtroppo tutte queste grandi cose che io ritengo anche utili e importanti per la società vengono sovrastate da chiacchiere che offuscano quella che è l’azione di governo”.

“Guardo dall’esterno lo stato di salute di Forza Italia nazionale, da quello che vedo e da quello che sento devo dire che non è eccezionale. Mi limito a dire che non è uno stato di salute eccezionale”, ha aggiunto Schifani.

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