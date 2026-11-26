Assemblea Anci, Aurigemma “Utile confronto con istituzioni europee”

VERONA (ITALPRESS) - "Oggi a Verona, in occasione dell'Assemblea Nazionale dell'Anci, ho voluto promuovere un confronto tra regioni, province, comuni e istituzioni europee per parlare ancora di più e rafforzare l'agenda delle città. L'Europa non è soltanto Bruxelles, l'Europa è nelle nostre città, nei nostri quartieri, nella vita quotidiana di ogni giorno. Parliamo di risorse europee, innovazione, sviluppo e opportunità concrete per le nostre comunità, perché le decisioni che riguardano il futuro dei cittadini devono ricevere anche le indicazioni di chi vive quotidianamente il territorio e ne conosce le esigenze". Così il Coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative e delle provincie autonome e Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. vbo/gtr (Fonte: ufficio stampa Consiglio Regionale Lazio)