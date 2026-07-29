Schifani “Liberato oltre un miliardo di euro per la crescita della Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Nel corso della seduta di ieri l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato anche i rendiconti generali e consolidati relativi agli anni 2020, 2021 e 2022. Non sono tecnicismi; vengono liberati 260 milioni quest'anno e 800 milioni di euro nei prossimi quattro anni (oltre 1 miliardo) che aiuteranno la crescita della Sicilia permettendo sviluppo, assunzioni e più sicurezze per i siciliani". Così in un video sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. vbo/mca1 (Fonte video: Profilo Facebook Renato Schifani)