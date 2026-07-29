Terremoto Giappone, si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati

ROMA (ITALPRESS) - In Giappone si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati a causa del violento terremoto che il 28 luglio ha colpito il Paese, nella speranza di trovare persone ancora in vita. Si cerca in particolare sotto le macerie del centro commerciale di Kumamoto. La struttura ha ceduto in parte a causa delle violenti scosse. abr/gtr Fonte video: Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri (FDMA)