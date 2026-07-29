Barachini “Conferenze stampa devono essere sempre aperte”

ROMA (ITALPRESS) - "Le conferenze stampa devono essere sempre aperte a tutti, c'è probabilmente una necessità di registrare in anticipo chi vuole partecipare, come facciamo sempre a Palazzo Chigi, ma questo è normale. Ritengo che la libertà dei giornalisti di raccontare eventi, soprattutto di grande interesse nazionale, sia doverosa, consentita e sempre libera". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, in merito alle modalità di diffusione, a pagamento, delle immagini delle conferenze stampa di Mancini e Ranieri. "È chiaro che sono contrario alle limitazioni" ha aggiunto. xc3/ads/mrv