Massagli (Aiwa) “La riforma del 2016 una svolta per il welfare aziendale”

ROMA (ITALPRESS) - Sul welfare aziendale "la riforma del 2016 ha avuto un grande merito: assecondare e in parte promuovere un cambiamento che era già in atto nelle imprese. Sono emersi una miriade di piani welfare che prima non c'erano. Nei primi 5 anni Aiwa misurò una crescita del 497% del numero dei piani welfare diffusi nelle aziende. A 10 anni dalla riforma, i piani di welfare sono cresciuti dell'899%. Attualmente i lavoratori coinvolti sono circa 4 milioni". Lo afferma Emmanuele Massagli, presidente di AIWA, Associazione Italiana Welfare Aziendale, in un'intervista all'Italpress. sat/mrv