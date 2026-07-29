Calcio, La Russa “Volevo Mancini CT della Nazionale, l’ho detto fin dall’inizio”

ROMA (ITALPRESS) - “Sin dall’inizio ho detto che volevo Mancini, quello che era sbagliato al mio amico Malagò l’ho anche scritto prima che venisse nominato Pirlo, è stato non decidere prima, insieme a Maldini e a Leonardo, chi doveva essere il CT. Sono certo che in quel modo non avrebbero nominato Pirlo”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione stampa parlamentare. “Mancini e Ranieri mi vanno benissimo entrambi”, aggiunge. sat/gsl (Fonte video: Senato)