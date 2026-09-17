Schifani “Gli Europei 2032 una grande scommessa per Palermo, ce la faremo”

ROMA (ITALPRESS) - "La giornata di oggi è importante per presentare il nostro progetto. È giusto che l'opinione pubblica nazionale sappia gli sforzi che sta facendo la Sicilia, in un momento in cui è scontato e dato per certo che la Sicilia sta crescendo molto rispetto al passato". Così Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana, a margine del convegno intitolato "Il Sud in Europa: Palermo FC storia di partecipazione popolare", presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati. "È una grande scommessa della città di Palermo, alla quale la Regione sta dando fiato e finanze. Abbiamo stanziato 60 milioni per contribuire alla costruzione di uno stadio a norme europee e all'avanguardia, per essere competitivi nella selezione degli stadi per Euro 2032. Sono fermamente convinto che ce la faremo", conclude Schifani sul nuovo Renzo Barbera. mec/mrc/mrv