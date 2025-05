Schifani “Contro la mafia stiamo vincendo, ma non abbassiamo la guardia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ho avuto l’onore di collaborare con Giovanni Falcone quando era giudice fallimentare e ho conosciuto una persona pratica e schietta, diversa da tante altre. Da lui ho imparato il pragmatismo delle decisioni. Sono convinto che, nel contrasto alla mafia, la Sicilia stia vincendo, ma non bisogna mai abbassare la guardia”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in occasione del 33esimo anniversario della strage di Capaci, partecipando alla cerimonia di apertura del “Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, a Palazzo Jung di Palermo. Il presidente ha visitato per la prima volta le sale della nuova struttura, cofinanziata dalla Regione.

Alla cerimonia sono intervenuti, alla presenza di autorità istituzionali, civili e militari, anche i ministri della Giustizia, Carlo Nordio, dell’Interno, Matteo Piantedosi, e della Cultura, Alessandro Giuli. Presente pure l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato.

“Lo Stato ha reagito ai grandi attentati, tra le altre cose con grandi leggi, per esempio quella sul sequestro dei beni e quella sull’inasprimento del 41 bis – ha proseguito Schifani -. Vi è stata una forma di reazione dall’alto e dal basso, un riscatto sociale della società civile e, soprattutto, dei giovani che hanno detto no alla mafia. Giovani a cui sono dedicate le nostre misure per lo sport, che consentono ai meno abbienti di frequentare le palestre a spese della Regione. Una misura in cui crediamo molto e che abbiamo proposto anno dopo anno e rifinanziato, perchè siamo convinti che lo sport insegni il rispetto delle regole e le regole sono alla base delle comunità civili”.

Dopo la cerimonia a Palazzo Jung, Schifani ha reso omaggio alla memoria degli agenti di polizia uccisi durante le stragi partecipando alla deposizione delle corone nella caserma “Pietro Lungaro”, sede del reparto Scorte della Questura di Palermo, mentre alla messa celebrata nella cappella della sede militare, su delega del presidente della Regione, ha partecipato l’assessore regionale delle Attività produttive, Edy Tamajo. Alla messa che in serata sarà celebrata nella Chiesa di San Domenico parteciperà, in rappresentanza del governo regionale, l’assessore Alessandro Aricò.

